Reggio Calabria, giovedì il Circolo culturale Guglielmo Calarco continua l’attività culturale con “Un Luna Park per Little Boy. La poesia di Lawence Ferlinghetti”

Reggio Calabria, Giovedì 15 luglio 2021 alle ore 20.00 il Circolo culturale Guglielmo Calarco – Coop. V. Veneto continua l’attività culturale in presenza con “Un Luna Park per Little Boy. La poesia di Lawence Ferlinghetti”, il primo evento in ricordo di una delle voci più importanti della Beat Generation

Giovedì 15 luglio 2021 alle ore 20.00 il Circolo culturale Guglielmo Calarco – Coop. V. Veneto continua l’attività culturale in presenza con “Un Luna Park per Little Boy. La poesia di Lawence Ferlinghetti” .il primo evento in ricordo di una delle voci più importanti della Beat Generation. Ferlinghetti, poeta, editore temerario e fondatore di “City Lights”, storica libreria di S. Francisco e importante fucina di pensiero, pubblicò Keruak e Ginsburg per il quale pagò in prima persona, con la prigione per oscenità, la pubblicazione della poesia “L’urlo”. Il Circolo G. Calarco desidera ricordare e celebrare Lawrence Ferlinghetti, scomparso il 22 febbraio 2021 a101 anni, insieme a Giada Diano, sua biografa, e Elisa Polimeni, curatrice della digitalizzazione del suo archivio pittorico, legate a Ferlinghetti, da un lungo rapporto professionale e personale. Giada Diano ed Elisa Polimeni hanno realizzato insieme a Reggio Calabria “ Verso sud “un festival di poesia internazionale, le mostre “ Ulisse Calabrese” e una retrospettiva pittorica di Lawrence Ferlinghetti in un duplice appuntamento a Roma e a Reggio Calabria. Entrambe sono autrici del documentario “ Lawrence,” in uscita proprio quest’anno, in cui il poeta racconta in prima persona la propria poesia, il passato e il futuro del mondo. Giada Diano, laureata in lingue e letterature straniere, ha conseguito un dottorato di ricerca in studi inglesi e anglo-americani presso l’Università di Catania, Legata a Lawrence Ferlinghetti da un rapporto di profonda amicizia, è traduttrice in Italia del poeta americano, nonché sua biografa ufficiale (Io sono come Omero, Feltrinelli). Esperta di controcultura americana, ha condotto seminari su alcuni dei più importanti poeti e scrittori della beat generation. Collabora con diverse case editrici italiane e americane, tra cui la City Lights Books di San Francisco e la Liveright Press di New York per la quale ha curato il volume Writing Across the Landscape, pubblicato in lingua italiana dal Saggiatore (Scrivendo sulla strada: diari di viaggio e letteratura). Ha recentemente tradotto l’ultimo romanzo di Ferlinghetti, Little Boy. Elisa Polimeni,storica dell’arte laureata in “Conservazione dei Beni Culturali”, con un master in “Mediazione e Gestione del Patrimonio Culturale Europeo”, ha curato mostre d’arte e di fotografia, cataloghi d’arte e ha organizzato numerosi eventi culturali legati alla letteratura contemporanea. Si è inoltre occupata della digitalizzazione dell’archivio pittorico di Lawrence Ferlinghetti. È una designer e video-maker e due anni fa ha creato il brand “Natura Calabra” con cui realizza prodotti tessili ispirati alla natura calabrese, ai viaggi e al mondo dei libri. Conversano con le ospiti Eleonora Scrivo e Cinzia Messina, letture a cura di Sergio Bertolino. L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Hotel Medinblu, fa pa