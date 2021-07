Reggio Calabria: giovedì all’Arena dello Stretto iniziativa “Liberi di Scegliere” con Alessandro Prezioni

20 Luglio 2021 09:46

Il Progetto Biesse Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere al Reggio Film Fest Giovedì 22 luglio con un ospite d’eccezione, Alessandro Preziosi

Il Progetto Biesse Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere al Reggio Film Fest, all’Arena “Ciccio Franco”, giovedì 22 luglio alle ore 19.30 con ospite Alessandro Preziosi che ha interpretato la figura del Giudice Roberto Di Bella nel film trasmesso dalla Rai “Liberi di Scegliere”. Saranno presenti il Giudice Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, Monica Zapelli, sceneggiatrice del film e gli attori Saverio Malara e Samuele Carrino. “Un grande onore –dichiara la Presidente dell’associazione Biesse Bruna Siviglia- una serata dedicata alla legalità e agli studenti delle scuole che hanno aderito al concorso Biesse. Un ponte unico tra nord e sud che ha visto i giovani protagonisti principali di questa grande rivoluzione culturale., nel corso della serata saranno premiati I migliori tre cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole italiane che riceveranno tre le borse di studio del valore di 500 euro ciascuna intitolate ai due carabinieri uccisi per mano della Ndrangheta Fava e Garofalo. Tantissimi le personalità civili e militari presenti per questo straordinario evento che si concluderà con la proiezione del film Liberi di Scegliere”.