Reggio Calabria, Forum del Terzo Settoe e Cisl: “gravissimo disagio in cui versano i servizi socio assistenziali”

1 Luglio 2021 19:02

“Il Forum del Terzo Settore dell’Area metropolitana di Reggio Calabria e la CISL FP di Reggio Calabria -scrivono in una nota Pasquale Neri e Vincenzo Sera- organizzano una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 di lunedì 5 luglio p.v. in Piazza Italia. L’iniziativa si rende necessaria per denunciare lo stato di gravissimo disagio in cui versano i servizi socio assistenziali nell’ambito del Comune di Reggio Calabria. Nelle scorse settimane CISL e Forum, a seguito della proclamazione dello stato di agitazione e del tentativo di conciliazione, hanno avuto incontri con l’amministrazione comunale che, purtroppo, per ragioni varie, non hanno risolto se non in minima parte le questioni aperte. Ricordiamo che si tratta di servizi essenziali in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati (art. 89.c. 2bis L.77/20). Ciò che si chiede è la determinazione di tempi e procedure definite che, dalla rendicontazione al pagamento, consentano di ridurre sensibilmente gli oltre 200 giorni (in media) di attesa. Ci sono enti gestori che aspettano pagamenti per servizi resi da oltre 12/15 mesi. Questo stato di cose, che si protrae ormai da troppo tempo, ha evidenti ripercussioni su utenti e familiari, enti gestori, lavoratori e lavoratrici. Siamo consapevoli di oggettive criticità che l’Amministrazione deve affrontare (prima fra tutte la carenza di personale), ma siamo altresì convinti che ci siano margini, ad oggi, per interventi tesi al rispetto del D.Lg 231/2002 (lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) che individua in 30 giorni il tempo per il pagamento dei servizi”, concludono.