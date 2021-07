Reggio Calabria, è delirio sul Lungomare Falcomatà! L’Italia conquista la finale e anche per i reggini esplode la festa [FOTO E VIDEO LIVE]

7 Luglio 2021 00:46

Le immagini di Reggio Calabria in festa dopo Italia-Spagna: i reggini esultano per l’approdo in finale degli Azzurri ad Euro 2021

Triplice fischio, l’Italia è in finale! Esplode Wembley, ma esplode anche Reggio Calabria. Gli appassionati si sono riversati in strada per festeggiare il grande risultato della Nazionale che ha superato la Spagna ai calci di rigore. Preso d’assalto il Lungomare Falcomatà, con le auto che passano esponendo la bandiera tricolore e suonando il clacson. I tifosi fanno festa, abbracci e salti di gioia per un’emozione incredibile. Da come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo, è un momento bellissimo per i cittadini reggini, che non riescono a trattenere la gioia e andranno avanti con l’esultanza per diverse ore colorando di verde, bianco e rosso. Di seguito il VIDEO con le immagini dalla Via Marina.