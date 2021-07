Reggio Calabria, Falcomatà fa la prima dose del vaccino: “E’ arrivato il mio turno, facciamolo tutti per vivere al meglio questa estate di ripartenza”

15 Luglio 2021 21:24

Il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, si è sottoposto oggi alla vaccinazione anti Covid con la prima dose del siero

Il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha annunciato oggi su facebook di essersi sottoposto alla prima dose della vaccinazione anti Covid-19. “E’ arrivato anche il mio turno” ha scritto Falcomatà, che tra due mesi compirà 38 anni, raccontando le emozioni del momento. “Non vi nascondo che in quei pochi secondi in cui l’ago iniettava il vaccino dentro di me ho rivissuto come un film gli ultimi diciotto mesi di pandemia: le strade vuote e gli ospedali pieni, i medici in corsia e i controlli per le vie della città, la convinzione che saremmo stati migliori e la paura di non tornare più alla nostra quotidianità. Adesso la situazione è diversa, è migliorata, ma la strada è ancora lunga. In Calabria circa il 56% della popolazione ha ricevuto la prima dose, solo il 34% ha completato la seconda. E questo significa che siamo ancora esposti al rischio di un rialzo della curva dei contagi. Vaccinarsi è un dovere di tutti, per proteggere noi stessi e i nostri cari e per vivere al meglio questa estate di ripartenza“.