Reggio Calabria: enorme perdita d’acqua in via Bruno Buozzi da oltre un mese [FOTO]

8 Luglio 2021 12:46

Reggio Calabria, la perdita sta per fare sprofondare l’asfalto

Una enorme perdita d’acqua è presente in via Bruno Buozzi angolo via Roma a Reggio Calabria. La perdita c’è da oltre un mese e sta creando parecchi disagi in tutta la zona anche perchè con la consistente quantità di acqua che sgorga costantemente, anche l’asfalto sta per sprofondare.