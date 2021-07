Reggio Calabria, ennesimo incendio ad Arghillà: la nube nera di fumo avvolge i palazzi [FOTO E VIDEO]

9 Luglio 2021 13:52

Ennesimo incendio questa mattina ad Arghillà. Nel quartiere situato nella zona nord di Reggio Calabria si è propagato un incendio ad una delle tante discariche di spazzatura abusive. Una grossa nube di fumo nero è salita dalla piazzetta verso l’alto, avvolgendo i palazzi nelle vicinanze e creando quindi enormi disagi alla popolazione residente. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno impiegato diversi minuti per riportare la situazione alla normalità. Così come avviene quasi giornalmente nel quartiere di Ciccarello, anche in questa parte della città molti abitanti sono tenuti in ostaggio dai comportamenti illeciti commessi gli autori di questi gesti, che sfruttano le inefficienze della raccolta rifiuti.