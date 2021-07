Reggio Calabria: eletto il nuovo direttivo dell’Associazione Colonna San Paolo

8 Luglio 2021 22:05

Dopo la scomparsa del magistrato Giuseppe Viola, primo presidente dell’Associazione Colonna San Paolo, che ha per finalità il completamento della Colonna San Paolo sulla collina del Pentimele e la sistemazione della Stele Parallelo 38 di Bocale, si è riunita l’assemblea dei soci per rinnovare gli organi direttivi. Dopo avere ricordato la figura di Giuseppe Reale e il notevole sforzo creativo che lo ha sempre sollecitato a realizzare opera concrete per lo sviluppo del territorio e l’importante lavoro svolto dal presidente Giuseppe Viola, l’assemblea ha eletto all’unanimità I suoi nuovi organi di governo indicando Alfredo Foca’ (Presidente), Giuseppe Bova (Vice Presidente) E Antonino Baccellieri, Pasquale Cama, Francesco Costantino, Antonino Gatto, Filippo Maltese, Alberto Porcelli, Alfredo Vadalà quali nuovi component del Consiglio direttivo. La stessa assemblea ha designato i tre nuovi revisori dei conti nelle persone di Nicola Alberti, Francesco D’Agostino e Giuseppe Ferreri. Probiviro è stato designato l’avvocato Giuseppe Verdirame. Il nuovo consiglio direttivo è chiamato a promuovere ogni iniziativa utile per il completamento dei lavori della Colonna San Paolo e per la valorizzazione del percorso culturale e religioso legato al passaggio di San Paolo ed alla nascita del cristianesimo europeo a partire dalla Città di Reggio Calabria .