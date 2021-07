Reggio Calabria: è stata quasi completata la bitumazione della Strada Metropolitana SP5 nel tratto Polistena/Melicucco

17 Luglio 2021 14:10

Reggio Calabria: dopo anni e anni di attesa finalmente è stata quasi completata la bitumazione della Strada Metropolitana SP5 nel tratto Polistena/Melicucco

“Dopo anni e anni di attesa finalmente è stata quasi completata la bitumazione della Strada Metropolitana SP5 nel tratto Polistena/Melicucco. Un ringraziamento particolare al Delegato della Città Metropolitana alla Viabilità Carmelo Versace per l’impegno e la collaborazione profusa fin dal suo insediamento, che ha permesso la realizzazione dell’intervento. Un grazie anche ai tecnici e ai politici che, lavorando sodo e senza clamori o spirito di protagonismo, hanno dato il loro contributo”, è quanto afferma il sindaco, Salvatore Valerioti. “La strada Melicucco/Polistena è un’arteria che oltre collega i due comuni, ogni giorno è percorsa da migliaia di mezzi e quindi rappresenta uno snodo centrale per l’intero comprensorio. La messa in sicurezza era obiettivo fondamentale e principale, anche perchè la bitumazione in questo tratto non veniva effettuata da oltre 15 anni, difatti era diventata una groviera con pericolo per tutti gli utenti della strada che la percorrevano. Come Amministrazione ci siamo attivati fin dal nostro insediamento, sollecitando e segnalando costantemente il disagio e il pericolo, affinche si procedesse alla messa in sicurezza della SP5, riuscendo finalmente ad ottenere il risultato che ci eravamo prefissati. Solo lavorando insieme e nella stessa direzione si ottengono i risultati per il bene delle nostre comunità”, conclude la nota.