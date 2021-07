Reggio Calabria, domani sera l’evento World Top Model

3 Luglio 2021 13:14

Reggio Calabria: l’Associazione Bellatrix presenta l’evento World Top Model all’Arena dello Stretto

Si terrà’ domani sera a partire dalle ore 21.00 l’evento World Top Model organizzato dall’Associazione Bellatrix in collaborazione con Fiore Tondi Production. Referente Regionale del Concorso Maria Nucera.

Inserito nel cartellone dell’Estate Reggina, nello splendido scenario dell’Arena dello Stretto, che vedrà per l’occasione il Concerto del Giardino dei Semplici e lo spettacolo dell’artista Heldin. Le più belle modelle si esibiranno sul Lungomare Falcomata’ per il Concorso Regionale di World Top Model con una giuria competente del mondo dello spettacolo, selezioni che porteranno le vincitrici alla competizione Nazionale. A condurre la serata C. Malara e M. Alescio. L’Associazione ringrazia il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria.