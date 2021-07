Reggio Calabria: domani l’inaugurazione del nuovo ponte del Waterfront, sarà dedicato alla memoria a Luca Attanasio

21 Luglio 2021 12:20

Reggio Calabria: domani, 22 Luglio, verrà inaugurato il nuovo ponte del Waterfront, che collega la città con il Porto, che sarà dedicato alla memoria di S.E. l’Ambasciatore Luca Attanasio

Domani, 22 Luglio, verrà inaugurato il nuovo ponte del Waterfront, che collega la città con il Porto, che sarà dedicato alla memoria di S.E. l’Ambasciatore Luca Attanasio, ricordando anche il Carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo, caduti in un agguato in un villaggio della Rep. Dem. del Congo il 22.02.2021. La cerimonia che si terrà presso l’ E’Hotel alle ore 10,30 con la presenza delle autorità locali e nazionali, darà l’avvio al meeting internazionale “Last Twenty” che fino al giorno 25.07.2021 vedrà la presenza di personalità del mondo politico, culturale e della società civile organizzata, sui temi dei flussi migratori, dell’accoglienza e della cooperazione internazionale. A questo proposito l’Assessore Giuseppe Marino, con delega alla Cooperazione Internazionale della Città Metropolitana, dichiara che “per la nostra città è un’occasione straordinaria per intessere relazioni con altri popoli e culture, secondo una lunga tradizione di accoglienza, interscambio culturale, sociale ed economico”. Il Vicesindaco si dichiara molto “contento di questa manifestazione che rappresenta un primo passo, che partendo da Reggio Calalabria attraverserà l’Italia in diverse tappe in cui i “Last Twenty”, i cosiddetti “ultimi della Terra”, faranno sentire la loro voce”.