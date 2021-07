Reggio Calabria: ricco calendario di eventi presso lo spazio “Matuya”, sabato la mostra per il decennale dell’associazione “Famiglia Ventura”

22 Luglio 2021 11:55

Reggio Calabria: venerdì la presentazione di “Accident_ARTE!!”, le due settimane di eventi e laboratori gratuiti per presentare le attività che allo spazio “Matuya” si svolgeranno durante tutto l’anno

Questo venerdì mattina a partire dalle ore dieci e mezza in via Sbarre Centrali n.174 sarà presentato “Accident_ARTE!!”, le due settimane di eventi e laboratori gratuiti per presentare le attività che allo spazio “Matuya” si svolgeranno durante tutto l’anno. “Lo spazio ospiterà professionisti ed esperti che operano nel campo dell’applicazione delle arti in ambito educativo e terapeutico, con un approccio interdisciplinare finalizzato a promuovere la pratica artistica come strumento di educazione non formale, basata sull’esperienza, per i bambini e gli adolescenti e di raggiungimento di benessere psicofisico globale per gli adulti – spiega la performer Marìka Gatto – Il progetto promuove il dialogo attivo tra i campi della ricerca artistica e le scienze umane finalizzato alla realizzazione di pratiche culturali di comunità e prospettive di evoluzione dei processi sociali urbani. Tra gli obiettivi, quello di creare opportunità per la creatività indipendente, progetti artistici outsiders creati dal basso”.

Tra gli eventi del cartellone del “Matuya” spiccano gli spazi dedicati all’arte in ogni sua declinazione. Questo sabato dalle 16 alle 23 lo spazio ospiterà la mostra per il decennale dell’associazione “Famiglia Ventura”, dove sculture ed opere di artigianato della collezione sociale racconteranno la storia del sodalizio reggino. Seguirà domenica una conferenza su fotografia e teatro curato da Stefano Costantino. La sera di mercoledì 28 luglio sarà invece il turno di “(RI)Conoscere la Calabria”, un itinerario fotografico di Pietro Cardoso. Si ricorda che la partecipazione a tutti gli eventi in calendario sarà gratuita e richiede unicamente la prenotazione obbligatoria ai fini di garantire il rispetto delle normative anticovid-19.

Famiglia Ventura: al via sabato la mostra per il decennale dell’Associazione

Sabato 24 luglio dalle ore 16 alle 23 presso lo spazio “Matuya” di via Sbarre Centrali n.174 a Reggio Calabria si terrà la mostra per il decennale dell’associazione “Famiglia Ventura”. L’evento ad ingresso gratuito fa parte del calendario di eventi “Accindet_Arte!!” ideato da Marika Gatto. “Dieci anni di attività investiti in ambito culturale attraverso la promozione della lettura ed il sostegno all’arte sono un traguardo che meritava di essere festeggiato, nonostante tutte le difficoltà del momento – spiega l’ex presidente Francesco Ventura, responsabile della mostra – L’Associazione nel tempo ha avuto l’onore ed il privilegio di collaborare al fianco di diversi artisti, costituendo gradualmente una piccola collezione, la cui visone ben adempie al compito di ricostruirne la storia. L’obbligo di dovere rispettare le regole anti-covid ha proibito il concentrare in un solo evento la mostra nella sua interezza. Questo sabato esporremo esclusivamente le opere di scultori ed artigiani già acquisite dal nostro sodalizio, mentre in futuro speriamo di potere omaggiare con una nuova esposizione anche i pittori ed i fotografi con cui tanto proficuamente abbiamo collaborato”. In queste ore si sta ultimando ogni fase d’allestimento allo spazio “Matuya”, dove troveranno collocazione: il busto in terracotta del filologo Franco Mosino realizzato da Fortunato Violi, la testa di medusa in maiolica plasmata da Besnik Harizaj, la tartaruga in pietra scolpita da Carmelo Bueti, il rinato “Mito di Ibico” cesellato nell’ulivo da Francesco Cento, la coppia fittile di Penelope ed Ulisse modellata da Nicola Tripodi, il gruppo bronzeo “The Carriers from Afar” forgiato da Nelson Carrilho, l’Ade e Persefone in legno e ferro combinati da Donatella Mannuzza e le lire calabresi in abete e carta di riso intagliate da Giuseppe Russo. Ogni opera esposta sabato è depositaria di una storia, con cui racconterà dieci anni di attivismo e volontariato dell’associazione “Famiglia Ventura” in tutto il reggino.