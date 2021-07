Reggio Calabria: domani la presentazione dell’iniziativa “Mettiamo in circolo il seme della legalità”

19 Luglio 2021 12:08

Domani martedì 20 luglio, alle ore 11:00, presso Palazzo T. Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, a Reggio Calabria. il Consigliere regionale nonché segretario-questore dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa e vicepresidente della commissione anti ‘ndrangheta Graziano di Natale presenterà l’iniziativa “Mettiamo in circolo il seme della legalità”. In seguito all’approvazione della mozione n°84, del 19 maggio ’21, la Città di Paola è stata insignita come Città dell’olivo bianco per cui, in continuità a tale iniziativa, verrà piantumata, nei giardini del Consiglio regionale, una pianta di ulivo in segno di pace e legalità. L’iniziativa “Mettiamo in circolo il seme della legalità” ha l’obiettivo di diffondere uno dei principi fondamentali della nostra terra di Calabria, la legalità. Verranno quindi consegnate delle piante di olivo bianco ad alcuni comuni della Provincia di Cosenza, che saranno numerate e rappresenteranno astrattamente un arcobaleno per la promozione della legalità.