Reggio Calabria: domani la presentazione della nuova offerta formativa valida per l’Anno Accademico 2021-22 dell’Università per stranieri “Dante Alighieri”

12 Luglio 2021 11:29

Reggio Calabria: nel corso dell’incontro saranno i Coordinatori dei Corsi Didattici ad illustrare la rimodulazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ha il piacere di comunicare, nella persona del suo Magnifico Rettore, Prof. Antonino Zumbo, che la nuova Offerta Formativa valida per l’Anno Accademico 2021-22 sarà presentata domani, Martedì 13 Luglio 2021 alle ore 12.00, in Aula Magna dell’Ateneo, Via del Torrione n. 95 – 89125, Reggio Calabria. Nel corso dell’incontro saranno i Coordinatori dei Corsi Didattici ad illustrare la rimodulazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale. Si coglierà inoltre l’occasione per rendere noto il Rapporto di Accreditamento Periodico dell’ANVUR, concluso con un lusinghiero giudizio ‘soddisfacente’ ed il conseguente accreditamento della Sede e dei Corsi di Studio oggetto di valutazione.