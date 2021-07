Reggio Calabria, Demetrio Marino (Fdi): “la strategia del sindaco Falcomatà e della sua giunta è ormai smascherata: tentano di spostare ogni discussione sul nulla per sottrarsi alle vere emergenze della città”

2 Luglio 2021 11:19

Reggio Calabria, Demetrio Marino (Fdi): “urgente piattaforma operativa per superare i veri problemi della città”

“Parla di tutto, confondi le acque, evita i veri problemi e se puoi scaricare le tue responsabilità su gli altri e mai su te stesso: la strategia del sindaco Falcomatà e della sua giunta è ormai smascherata. Tentano di spostare ogni discussione sul vacuo, sul generico, sul nulla, per sottrarsi alle vere emergenze di Reggio e dei reggini”. Lo afferma in una nota il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, Demetrio Marino, in riferimento ai lavori dell’ultimo civico consesso, durante i quali lo stesso esponente del partito di Giorgia Meloni ha sollevato al sindaco numerosi quesiti senza trovare alcuna risposta esaustiva. “Noi siamo disponibili al dialogo e al confronto con l’Amministrazione comunale per la soluzione dei problemi della nostra città al fine di porre rimedio al degrado socio-economico cui è relegata – ha aggiunto Demetrio Marino – ma con questa tipologia di approccio, sempre scontrosa e deresponsabilizzante da parte del Sindaco, tutto appare davvero difficile. Reputando il Consiglio comunale la sede preposta per discutere dei problemi reali della nostra città e di quelli maggiormente avvertiti dalla comunità reggina, ho voluto sottoporre durante l’ultimo Consiglio, alcune evidenti priorità che questa amministrazione dovrebbe risolvere ma che al momento, dopo tanto tempo, non vuole nemmeno affrontare. Ho chiesto, ad esempio, a che punto fosse il tanto annunciato nuovo piano rifiuti, e quali siano i programmi di questa amministrazione per la soluzione delle tante criticità quotidianamente riscontrate dai nostri cittadini sui servizi essenziali (mancata racconta dei rifiuti, mancanza d’acqua al centro ed in periferia). Non c’è traccia, ad oggi, di un piano adeguato relativo al Bilancio Comunale per ottemperare alle richieste perentorie da parte della Corte dei conti che hanno portato al blocco della spesa corrente e non sarà certo tirando in ballo eventi politici di dieci anni fa (ripeto 10 anni) che il Sindaco potrà scansare le proprie evidenti responsabilità”.

Secondo Demetrio Marino è impressionante il perenne stallo dei cantieri in città: “tutte le opere, anche quelle fintamente inaugurate dal Sindaco in campagna elettorale per ingannare i reggini, non risultano ultimate o agibili: penso al Parco lineare Sud in primis, vero esempio dell’incapacità di questa amministrazione. La città ha bisogno di onestà e verità: c’è l’obbligo di rendere edotti i nostri cittadini sullo stato delle diverse opere cantierizzate e abbandonate (Parcheggio via Rausei, Parco San Giovannello, Tribunale). Sarebbe opportuno capire a che punto è la Redazione del piano Strategico comunale strumento indispensabile (come Piano di Spiaggia e piano regolatore del Porto) anche per definire il ruolo dell’area conurbata dello Stretto. Drammatica – scrive ancora Demetrio Marino – è l’attuale situazione degli impianti sportivi cittadini, alcuni dei quali sono del tutto inagibili e non utilizzabili dalle società sportive: attualmente gli impianti sportivi a disposizione risultano inferiori a quanti l’Amministrazione Falcomatà ne ha ereditati nel 2014, segno di un evidente fallimento politico. E in questo ultimo anno e mezzo, nonostante molte attività siano state fermate dalla Pandemia, questa Amministrazione non ha prodotto nulla per farsi trovare pronta e dotare la città, i ragazzi, gli sportivi, di impianti idonei. Sul fronte dei servizi – aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia – è gravissimo non aver ottemperato al reperimento delle risorse necessarie per garantire i servizi di Castore SPL, la società in House del Comune, che è fortemente indebitata con ripercussioni specie nei servizi offerti in periferia. A fronte di questi infiniti disservizi, manca ad oggi una visione ed una programmazione di sui temi della rigenerazione urbana sostenibile e della transizione ecologica e digitale per valorizzare al meglio possibili finanziamenti derivanti dal Recovery plan così come risultano abbandonati i progetti di Agenda Urbana. Non credo – ha concluso il capogruppo di Fratelli d’Italia Demetrio Marino – di aver sollevato problematiche inesistente ma anzi di aver sottoposto, nell’unica sede prescelta, quei temi che dovrebbero essere prioritari per il Consiglio perché quelli più sentiti dalla cittadinanza di cui noi, lo ricordo, siamo la massima espressione rappresentativa. Non verrò meno ai miei doveri di indirizzo e di controllo, darò voce a tutti quei reggini che soffrono per il degrado della nostra città causato solo ed esclusivamente da Falcomatà e dalla sua Giunta in questo periodo di dis-amministrazione”.