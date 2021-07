Reggio Calabria: dal 29 luglio al 1° agosto la Fiera nazionale del libro

12 Luglio 2021 10:49

Reggio Calabria, giovedì 29 luglio prenderà il via la sesta edizione dello “XENIA Book Fair”, la Fiera Nazionale del Libro che avrà luogo nella suggestiva vetrina del Lungomare “Falcomatà”

Giovedì 29 luglio prenderà il via la sesta edizione dello “XENIA Book Fair”, la Fiera Nazionale del Libro all’aperto promossa dalla Casa Editrice “Leonida” di Domenico Polito di concerto con “Sonartis Academy” e patrocinata, tra gli altri, dall’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria e dal Consiglio Regionale della Calabria, che avrà luogo nella suggestiva vetrina del Lungomare “Falcomatà”. Si tratta di una quattro giorni ricchissima di appuntamenti che avrà il suo clou nella serata di sabato 31 luglio, durante la quale è previsto il salotto letterario: “l’Italia incontra la Georgia”, in cui saranno presenti rappresentanti istituzionali reggini e georgiani, e si concluderà domenica 1° agosto con l’imperdibile concerto lirico-sinfonico dell’orchestra del Teatro “Cilea”. La Fiera vanta la collaborazione di numerose associazioni locali impegnate nella valorizzazione e nella promozione culturale e che offriranno un grande contributo al variegato ed intenso programma dello “XENIA Book Fair”. A cura dell’Associazione culturale “Anassilaos” saranno le letture poetiche che dall’età classica giungeranno fino ai contemporanei passando per uno splendido omaggio al sommo poeta, Dante Alighieri. A cura de “Il Salotto dei Poeti – La Rosa nel Pozzo” saranno, invece, le interviste agli autori che avranno luogo durante tutta la quattro giorni.

Il tema dello “XENIA Book Fair” 2021 sarà l’“accoglienza” intesa come argine, anche culturale, alla barbarie del razzismo ma anche alla chiusura solipsistica all’interno dei propri confini, tanto geografici quanto mentali. Anche in quest’ottica si sviluppa l’interscambio culturale che la “Leonida Edizioni” ha intrapreso, ormai da qualche anno, con la grande cultura georgiana, nazione emblema della comunicazione tra Europa e Asia. L’argomento dell’accoglienza sarà sviscerato, nei suoi aspetti psicologici, filosofici e socio-politici, attraverso l’incontro con numerosi autori, tra i quali il professore Daniele Castrizio, a cura della relatrice Ilda Tripodi. Inoltre, saranno presenti numerose case editrici provenienti da tutto il territorio nazionale che esporranno le novità editoriali nonché le migliori pubblicazioni degli ultimi anni. Lo sforzo organizzativo dello staff della “Leonida Edizioni”, grazie anche all’attiva collaborazione di numerose Associazioni ed Enti, ha permesso di realizzare una straordinaria quanto stimolante kermesse letteraria, nello splendido scenario del Lungomare di Reggio Calabria, che ha l’ambizione di dare lustro e ristoro all’anima della città. Si ringraziano inoltre: Il Ministero dell’Educazione, della Cultura e dello Sport della Repubblica autonoma di Adjara; l’Ambasciata Georgiana presso la Repubblica Italiana; il Comune di Cosoleto; il Parco Nazionale dell’Aspromonte; la Creative Digital Printers; la Confesercenti di Reggio Calabria. Appuntamento dunque al 29 luglio, alle 18.30, per l’inaugurazione della VI° Edizione dello “XENIA Book Fair” – La Fiera Nazionale del Libro all’aperto di Reggio Calabria.