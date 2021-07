Reggio Calabria, lettera al sindaco: “da diversi giorni manca l’acqua nella zona di Campicello Trapezi, è opportuno che l’amministrazione comunale predisponga un piano di emergenza del servizio idrico integrato”

26 Luglio 2021 18:56

Reggio Calabria, un cittadino scrive a Falcomatà: “l’amministrazione comunale riuscirà a predisporre un piano di emergenza del servizio idrico integrato al fine di prevenire situazioni di criticità ed eventi emergenziali?”

E’ esasperato un cittadino dell’ex 15ª Circoscrizione a Pellaro nella zona Campicello Trapezi a Reggio Calabria, il quale lamenta vari disservizi idrici da diversi giorni. Purtroppo il problema della carenza idrica in città è all’ordine del giorno e investe buona parte del territorio. Di seguito la lettera integrale spedita al sindaco Falcomatà:

“Come ogni anno nel periodo estivo continuano i disagi nel territorio dell’ex 15ª Circoscrizione a Pellaro nella zona Campicello Trapezi. Da diversi giorni si registra la mancanza di acqua con conseguente criticità per i cittadini, situazione che è diventata insostenibile nella stagione estiva e crea enormi problemi a causa del caldo afoso. I rubinetti sono all’asciutto dalle ore 14.00 del pomeriggio fino alle ore 6.00 del mattino e da diversi giorni anche in orario antimeridiano; condizioni da terzo mondo specie in questo periodo pieno di insidie che non ci permette, non avendo acqua in casa, di salvaguardare l’igiene personale. E’ necessario lavarsi le mani frequentemente e sanificare gli ambienti nei quali si vive, azioni imprescindibili per la lotta quotidiana al Covid-19.

La mancanza del prezioso liquido rischia di diventare una pandemia nella pandemia, che non ci aiuta ad attenerci alle regole di igiene e di comportamento per proteggerci dai contagi. Il fatto che ormai è diventata una consuetudine che i rubinetti rimangono spesse volte a secco, induce i cittadini, assuefatti da tale situazione, a non assumere una linea dura per combattere l’inerzia dell’Amministrazione Comunale. Credo che in questi casi bisogna dare peso all’idea di presentare una dettagliata denuncia per chiedere che sia aperta un’indagine sulla causa dell’interruzione di un pubblico servizio, considerando che ormai da diverso tempo nella zona del Lume, Via Lia, Contrada Noci/le, Trapezi, Campicello come in altre zone della circoscrizione si è costretti a soffrire lunghissimi blackout idrici e/o dipendere da una rete idrica fatiscente che non viene sostituita da diversi decenni, difatti, abitualmente vengono fatte manovre nel pozzo di Campicello per diminuire la pressione dell’erogazione onde evitare delle perdite. Nella giornata del 24/07/2021, dopo una decina di telefonate dalle ore 9.15 alle ore 10.30, sono riuscito a parlare con la Polizia Municipale servizio idrico; la informo del disservizio e chiedo se sono pervenute ulteriori segnalazioni, l’operatore in maniera molto semplice mi informa che devo telefonare nella giornata di lunedì all’URP per segnalare il disservizio. A questo punto ribadisco se bisogna attendere ulteriori due giorni senza il prezioso liquido; purtroppo alla domanda ben precisa l’operatore molto gentilmente mi risponde che l’Amministrazione Comunale non ha previsto la reperibilità nei giorni festivi.

lo da cittadino non chiedo la luna al Sindaco e ai sui delegati ma semplicemente un servizio essenziale per poter definire Reggio Calabria, una città normale o ancor meglio città metropolitana tanto decantata dal primo cittadino e non da terzo mondo.. L’amministrazione comunale riuscirà a predisporre un piano di emergenza del servizio idrico integrato al fine di prevenire situazioni di criticità ed eventi emergenziali? L’organizzazione, l’esecuzione degli interventi, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’efficienza e l’economicità degli interventi chiedono un monitoraggio attento per l’esercizio dei poteri attribuiti ai sindaci nella loro qualità di Autorità Locale e di protezione civile. Chiedo inoltre, come sia possibile non prevedere interventi per le urgenze e/o disservizi in un periodo come questo dove le temperature sono molto elevate, dove in diverse famiglie ci sono persone anziane e con handicap che incontrano delle grosse difficoltà. Il primo cittadino, nei tanti incontri con i cittadini nell’ultima tornata elettorale ha spiegato che lo sviluppo della città passa attraverso le periferie: “…vogliamo conoscere i problemi per poterli risolvere assieme ai cittadini, per poterlo fare la città deve scegliere e votare per il cambiamento , dobbiamo farlo per i nostri figli e per i giovani che ce lo chiedono. La nostra campagna elettorale nasce e si sviluppa nelle periferie, perché Reggio ripartirà solo se ripartiranno le periferie… “. Perché finora abbiamo sprecato la grande occasione di restituire una dignità alle periferie? Qui sta il problema che non è urbanistico ma politico, proprio sulle periferie si è consumata negli ultimi decenni l’abdicazione dei sindaci al proprio ruolo e lo stravolgimento di questa essenziale funzione di governo. Il Sindaco per sua natura si deve occupare di dissesti stradali, di trasporto, di raccolta rifiuti, della salute pubblica, ecc. invece si è trasformato in una figura ibrida fino a perdere il contatto con la realtà. E’ diventato un leader politico, che concentra la sua azione nei centri storici vedi il nuovo spazio che si affaccia sullo stretto 1/WaterFront ‘ sicuramente importante per la città di Reggio Calabria, rimuovendo l’esistenza stessa delle periferie, dove quel lavoro sul piano politico è molto faticoso e complesso. E non sempre produce consensi. La governance urbana si dovrebbe qualificare come paradigma universalmente affermato e assumere la funzione pedagogica e responsabilizzante di tutti i soggetti non istituzionali coinvolti nel suo alveo, ponendo a contatto cittadini, imprese, soggetti nonprofit con la concretezza dei problemi politici della città, sistema complesso sotto la regia del primo cittadino. La politica è il campo nel quale si può mostrare la propria capacità di iniziativa, il proprio ardimento, la capacità di costruire il proprio destino, la politica deve essere svincolata da dogmatismi e principi teorici, deve guardare alla realtà //Machiavelli”. Si rimane in attesa, di ricevere la giusta attenzione alla presente richiesta, in caso contrario sarò costretto a segnalare alle autorità competenti unitamente ad altri cittadini che lo riterranno opportuno attraverso la formale denuncia”.