Reggio Calabria, cumuli di rifiuti in Via Sbarre superiori: “dopo la segnalazione dei giorni scorsi, tutto tace” [FOTO]

15 Luglio 2021 14:45

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “da 25 giorni in Via Sbarre superiori la spazzatura non viene ritirata”

Non c’è pace a Reggio Calabria per quanto riguarda l’emergenza rifiuti. Buona parte della città è sommersa dall’immondizia e, nonostante, le varie segnalazioni la spazzatura non viene raccolta. Un cittadino scrive: “dopo la segnalazione fatta giorni addietro, tutto tace, da ormai oltre 25 giorni nessun operatore addetto alla raccolta della società A.V.R. passa all’interno della mia traversa denominata, Via Sbarre superiori dir. Laboccetta, strada interna al Discount MD che si trova sul viale Laboccetta noto come il covo dei roghi notturni e diurni. Ora mi domando, visto che il sottoscritto come gran parte della popolazione paga la Tari regolarmente e puntualmente: perchè bisogna arrivare ad avere quanto giornalmente vediamo ossia degrado ed incuria? Il 12 luglio scorso veniva riferito dagli operatori, dopo le sollecitazioni dei cittadini, che la spazzatura non veniva raccolta a causa di un guasto dei mezzi. Ora mi domando: la società di raccolta avrà i mezzi contati per un territorio così vasto come Reggio Calabria? Il risultato che la carta e l’umido sta a marcire tra gatti, topi, blatte, e animaletti vari. E’ una vergogna”, conclude.