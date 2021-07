Reggio Calabria, rappresentanti Coolap e Usb si incatenano all’Asp: “lavoratori senza stipendio da 6 mesi, nelle strutture psichiatriche situazione insostenibile” [FOTO E VIDEO INTERVISTE]

5 Luglio 2021 19:59

I lavoratori del settore psichiatrico a Reggio Calabria si trovano a protestare per l’ennesima volta: “siamo stati totalmente abbandonati dalle istituzioni”

“Abbiamo deciso, noi pernottiamo qua”. E’ quanto affermato dal referente Coolap Reggio Calabria, Vincenzo Barbaro. I rappresentanti del Coordinamento Lavoratori Psichiatria hanno infatti occupato pacificamente i locali dell’Asp e non hanno intenzione di fermare la loro protesta finché non avranno ottenuto il pagamento dei servizi resi. Questa situazione sta tenendo sotto scacco non solo i lavoratori, ma anche tanti pazienti reggini e calabresi che hanno bisogno di supporto. “I due Commissari si annullano a vicenda a discapito nostro, ci appelliamo anche al Sindaco e al Vescovo – prosegue Barbaro ai nostri microfoni – . Neanche la Prefettura, dopo averci accolto e ascoltato, è riuscita a risolvere il problema. I problemi si devono affrontare e devono essere risolti, non basta dire sempre ‘no’”. Il rappresentante si sfoga poi con le istituzioni politiche locali e nazionali: “ci utilizzano per farsi due foto e la loro passerella, dal Ministero della Salute non ci rispondono”.

“Da troppi mesi avviene questo rimpallo di responsabilità tra il Commissario Longo e il dott. Scaffidi su chi deve effettuare i pagamenti – ha poi affermato il dirigente regionale dell’Usb, Aurelio Monte – . Siamo qui per sbloccare l’iter ed ottenere l’aumento degli accreditamenti, non possiamo più ricoverare la gente. A Reggio Calabria ormai non esistono più le istituzioni, ma le distruzioni. Sono capaci di distruggere tutto quello che c’è di buono. Ci sono lavoratori che da sei mesi non percepiscono un centesimo, devono fare la colletta per mettere il carburante alla macchina e venire a lavorare. Il Prefetto? Forse non ha capito la gravità della situazione. Questa gente pretende un diritto, ovvero quello di essere retribuita per il lavoro che svolge”. Di seguito i VIDEO completi delle due interviste.