Reggio Calabria, Sushi Wang e il caso del verme nel piatto: il chiarimento del famoso locale

28 Luglio 2021 17:50

Sushi Wang commenta il caso del verme ritrovato nel piatto da un cliente: il noto locale di Reggio Calabria espone la propria versione dei fatti attraverso i social

Negli ultimi giorni le chat WhatsApp dei cittadini di Reggio Calabria sono state letteralmente invase da un video diventato ben presto virale. L’episodio riguarda la brutta sorpresa accaduta ad un cliente di Sushi Wang RC, il famoso locale giapponese sito sul viale Calabria. Nel filmato il cliente riprende un verme presente nel proprio piatto, mentre una voce femminile lo invita a chiamare il proprietario del locale. Divenuta ormai notizia di dominio pubblico, il rinomato locale reggino, famoso per la bontà del proprio sushi e non di certo per episodi di negligenza, ha esposto la propria versione dei fatti attraverso i social.

Nel post pubblicato da Sushi Wang RC si legge come il verme in questione sia “da insalata” e che le materie prime utilizzate siano freschissime. Il locale, con questo, non intende minimizzare l’accaduto, ma anzi sottolinea le scuse fornite al cliente e ne riformula altre a nome di tutto lo staff. Si è trattato di un errore umano, isolato e che non capiterà più precisano in conclusione. Sotto al post tanti commenti da parte dei clienti che hanno voluto mostrare il loro sostegno dicendosi sicuri della qualità del cibo e del servizio offerto dal locale, promettendo di continuare ad acquistare da Sushi Wang RC il proprio cibo giapponese.