Reggio Calabria: Cantieri Culturali si ferma per due giorni a causa del maltempo, rinviato lo spettacolo di Gennaro Calabrese [FOTO e VIDEO]

17 Luglio 2021 16:14

Reggio Calabria: i possessori dei biglietti per il live show dell’imitatore Calabrese potranno assistere regolarmente con i tickets già acquistati allo spettacolo

A causa delle avverse condizioni atmosferiche previste domenica e lunedì, il direttore dell’Officina dell’Arte Peppe Piromalli e il D.G del Reggio Film Fest Michele Geria, organizzatori della kermesse “Cantieri Culturali” in programma all’arena “Ciccio Franco” sino al prossimo 25 Luglio, informano gli spettatori che i live, i talk e le proiezioni cinematografiche saranno sospesi per due giorni. Gli eventi riprenderanno martedì 20 luglio alle ore 21,30 con lo spettacolo dell’attore comico Gennaro Calabrese programmato precedentemente per giorno 19. I possessori dei biglietti per il live show dell’imitatore Calabrese, potranno assistere regolarmente con i tickets già acquistati allo spettacolo, martedì 20 luglio ore 21,30. Eventuali info saranno comunicate tempestivamente dagli organizzatori del villaggio culturale.