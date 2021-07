Reggio Calabria, bilancio di genere e disoccupati: il consiglio comunale approva le mozioni di Martino

3 Luglio 2021 10:31

Reggio Calabria: la nota di Angela Martino, consigliere comunale reggina del Partito Democratico

Il consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato la mozione per la promozione di progetti a favore dei lavoratori e delle lavoratrici over 45 in stato di disoccupazione e la mozione sul bilancio di genere.

“Ringrazio i consiglieri di maggioranza ed i consiglieri di opposizione Pazzano e Iatí per aver riconosciuto, con il loro voto favorevole, la bontà delle mie proposte –dichiara Angela Martino, consigliere comunale reggino del Partito Democratico– queste mozioni rappresentano per me due punti nodali del mio agire politico; lo stimolo all’ente perché programmi in condizioni di pari opportunità per tutti e l’attenzione verso i lavoratori in stato di disoccupazione.

“Soprattutto dopo aver superato la soglia dei quarantacinque anni, diventa difficile per chi perde il lavoro riuscire a trovare una nuova occupazione o rientrare nelle iniziative di politiche attive, ma si tratta -aggiunge Martino- di cittadini che al pari degli altri vanno affiancati e tutelati per come ci indica la Costituzione. Il lavoro non può essere un privilegio, resta un diritto da garantire a tutti. La mia mozione va in questa direzione e mi auguro contribuisca ad aprire sul tema un dibattito più largo tra istituzioni e parti sociali, a tutti i livelli” .