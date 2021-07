Reggio Calabria: artista Bruno Salvatore Latella vincitore del “premio artista d’Italia”

19 Luglio 2021 10:32

Ennesimo traguardo raggiunto dall’artista reggino Bruno Salvatore Latella. Dopo il ricevimento del Premio d’Arte Internazionale Dante Alighieri, l’artista è vincitore del Premio Artista D’Italia

Nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, il mondo dell’arte non si è mai fermato. L’artista reggino Bruno Salvatore Latella, dopo il recente conferimento del Premio D’arte Internazionale Dante Alighieri, vince il Premio Artista D’Italia, con la sua opera “STAY AWAY 2020”. Il Premio, organizzato dal portale PitturiAmo, in collaborazione con la rivista d’Arte Internazionale ArtNow e le principali gallerie d’Arte d’Italia, ha previsto tre tappe di selezione: dalla preselezione, che ha contato un numero di artisti superiore ai 100, fino ad arrivare al conseguimento del Premio. L’artista esporrà la sua opera nella Galleria ZeroUno di Barletta il 27 agosto e a Parma, nella Galleria Italia, il 22 settembre. L’opera vincitrice “STAY AWAY 2020” è un autoritratto con una connotazione fortemente allegorica, la cui carica simbolica vuole sottolineare gli effetti della deprivazione delle relazioni sociali, causati dalla necessaria linea governativa di lockdown nella situazione di emergenza epidemiologica del periodo marzo-maggio 2020. Il percorso dell’artista Bruno Salvatore Latella, sostenuto dal suo procuratore artistico Giuseppe Caccamo, continuerà nel mese di agosto, per la prima volta nel territorio reggino, con un lavoro di installazione ambientale/fotografica/sensoriale, e nel mese di settembre con l’importante mostra dedicata a Dante, dal titolo “Dante 7 volte 100” a cura di Stefano Giraldi.