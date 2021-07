5 Luglio 2021 09:34

Reggio Calabria: all’Arena dello Stretto lo spettacolo musicale “Vivendo in Musica” organizzata dall’Associazione Providence

Si terrà domani sera alle ore 20:30, in occasione dell’estate reggina patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, nella location Arena dello Stretto lo spettacolo musicale “Vivendo in Musica” organizzata dall’Associazione Providence. Parteciperanno alla serata gli artisti Rocco Barbaro, ed i cantanti Joeyce, Kiko, Melania Festa, Katia Crocè, Anna Barbagallo, Il Professore Squillace, la Scuola di Danza di Danila e Andrea Crisafi, presenteranno la serata Elena Pietropaolo e Peppe Plutino. Nell’occasione verrà allestito un maxi schermo per il collegamento con lo stadio Wembley di Londra per seguire in diretta televisiva la semifinale di calcio Italia-Spagna.