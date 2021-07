Reggio Calabria: al via ad Ecolandia il programma di iniziative nell’ambito dell’evento TheLast20 [FOTO]

22 Luglio 2021 21:20

Ha preso il via ufficialmente oggi pomeriggio a Reggio Calabria, nella splendida cornice del Parco Ecolandia, il programma di iniziative previste nell’ambito dell’evento TheLast20, il meeting internazionale sulla cooperazione che mette a confronto i 20 Paesi economicamente più poveri del mondo. All’evento inaugurale di oggi pomeriggio hanno preso parte il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il Vicesindaco Tonino Perna, l’Assessora alla Cultura Rosanna Scopelliti ed altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale reggina. Portando i saluti alla platea delle rappresentanze diplomatiche dei venti Paesi ospitati, il sindaco Falcomatà ha ringraziato i partecipanti per aver scelto Reggio Calabria come location del prestigioso meeting. “Sono certo che la nostra città saprà sfruttare questa bella occasione per proporsi come un luogo crocevia di culture e terreno di confronto ideale su temi importanti come la cooperazione internazionale, l’accoglienza, il dialogo tra i popoli ed i programmi di sviluppo per quei Paesi oggi impoveriti da guerre, conflitti interni e dinamiche da sfruttamento imperialista”.