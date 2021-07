2 Luglio 2021 23:12

Reggio Calabria: al Museo Archeologico ingresso a 1 euro per la Notte dei Musei. Domani sabato 3 luglio apertura serale fino alle 23

Domani, sabato 3 luglio, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sarà aperto fino alle 23.00 (ultimo ingresso 22.30) in occasione della “Notte dei Musei”. I visitatori potranno cogliere l’occasione straordinaria di ammirare gli oltre 4000 reperti della collezione permanente del MArRC nella suggestiva visita serale, con la promozione del biglietto di ingresso a solo 1 euro a partire dalle 20.00. Proseguono così le Notti d’Estate al Museo Archeologico in attesa della programmazione estiva sulla magnifica terrazza sullo Stretto, che prenderà il via sabato 10 luglio con dibattiti, concerti e conferenze a tema. Questo pomeriggio, invece, al Museo si è svolta la conferenza dell’archeologa Roberta Schenal dedicata alle “Donne in Magna Grecia: quotidianità, rito e mito nella preziosa testimonianza dei pinakes di Locri Epizephiri”, nell’ambito del webinar organizzato dall’Associazione Soroptimist di Reggio Calabria. Al MArRC le intese per la costruzione di un percorso virtuoso di sinergie istituzionali non si fermano. Nell’ottica di fare sistema per la promozione dei beni archeologici della città si rafforza la collaborazione del Museo con il Comune di Reggio Calabria e con l’Assessorato al ramo guidato da Rosanna Scopelliti. Il direttore Carmelo Malacrino, infatti, nei giorni scorsi ha visitato il sito di Piazza Italia, attualmente in corso di restauro, accompagnato dall’assessore Scopelliti e dall’architetto Daniela Neri. Nell’occasione Malacrino ha manifestato la disponibilità a promuovere presso il Museo la visita delle aree archeologiche urbane, invitando l’assessore, i restauratori e i funzionari coinvolti nel progetto di miglioramento dell’area a presentare i primi risultati delle attività e i piani strategici in una conferenza estiva sulla terrazza del MArRC. “Sono stati giorni intensi, che ci hanno visti impegnati nella programmazione degli eventi per l’estate 2021 – commenta il direttore Malacrino. A breve presenteremo il calendario delle iniziative, che comprenderà anche una importante novità. Domani sera, complice l’apertura serale con biglietto d’ingresso a solo 1 euro per la “Notte dei Musei”, sono attesi numerosi i visitatori che potranno ammirare, in Piazza Orsi, anche la splendida mostra “Salvati dall’oblio. Tesori d’archeologia recuperati dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale”. Siamo felici di questa ripartenza che, dopo un anno e mezzo di pandemia, può proporre nuovamente ai turisti la cultura, la storia e il patrimonio artistico della Calabria, terra antichissima che riserva ancora oggi tanti angoli nascosti da scoprire”.