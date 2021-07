Reggio Calabria: a Cantieri Culturali questa sera ospite l’ex allenatore della Reggina Franco Colomba

15 Luglio 2021 10:19

Reggio Calabria: a Cantieri Culturali dopo il successo di Greg Rega, Pablo e Pedro pronto a travolgere l’Arena “Franco” il comico Dario Cassini. Questa sera ospite l’allenatore Franco Colomba

Nella splendida cornice dell’arena “Franco” , da lunedì scorso ha preso il via la kermesse “Cantieri Culturali”, prima edizione del villaggio ideato dalla sinergia del Reggio Film Fest e Officina dell’Arte. Un vulcanico Greg Rega, vincitore del talent “All together No”, insieme al sassofonista Daniele Scannapieco e al trio vocale “Kalìka”, hanno animato il lungomare reggino dando il via ad una kermesse che coniuga per la prima volta, cinema e teatro all’aperto. L’idea del direttore artistico dell’Officina dell’Arte, Peppe Piromalli e del D.G. del Reggio Film Fest, Michele Geria, è quella di creare un connubio delle due forme d’arte più intriganti coinvolgendo non solo artisti del panorama nazionale e internazionale ma anche, le risorse locali del territorio e, quindi, i professionisti del Sud. Un’idea sostenuta anche dagli attori romani Pablo e Pedro (al secolo Fabrizio Nardi e Nico Di Renzo) protagonisti del live “Come se fosse” andato in scena martedì sera in un’area travolta da applausi e risate. Il duo comico, per più di un’ora e mezza, inanella divertentissime battute di satira, di costume, parodie che hanno rappresentato diverse forme di comicità, non tralasciando però, le caratteristiche artistiche che li hanno contraddistinti in questi anni come il classico “spalla-comico” di una volta. Teatro ma anche tanto cinema all’aperto e per la XV edizione del Reggio Film Fest, ieri sera sono stati proiettati i primi 4 cortometraggi in concorso nella sezione “Millennial Movie”: Accamòra – In questo momento – Short Film regia di Emanuela Muzzupappa, Stephanie regia di Leonardo van Dijl, GIOJA22 regia di Stefano De Felici, “I am afraid to forget your face” regia di Sameh Alaa. I corti sono stati preceduti dalla video call con i giurati e, alla serata, ha partecipato anche la regista Muzzupappa. A seguire il film “E’ per il tuo bene” per la regia di Rolando Ravello, con Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini, Claudia Pandolfi, Matilde Gioli. Stasera, invece, sarà la volta di Movie Sport Heroes con il giornalista Giusva Branca e l’ex allenatore della Reggina Franco Colomba. Una serata nella quale si parlerà di sport e tanto altro, facendo anche un tuffo nel passato con gli uomini che hanno scritto la storia calcistica della Reggina. A seguire la proiezione del film “Maledetto United” regia di Tom Hooper con Michael Sheen. Domani sera ore 21,30 il live “Troppe pippe mentali” con il travolgente attore Dario Cassini.