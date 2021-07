Reggio Calabria, al via domenica il 5ª Slalom di Gambarie: info e dettagli della gara

9 Luglio 2021 10:15

Domenica 11 luglio prenderà il via la 5ª Slalom di Gambarie, valida per la Coppa Italia 4ª zona e per il Challenge Slalom Calabria 2021

Non si è ancora spento sull’Aspromonte, tra gli alberi più longevi d’Europa, l’eco assordante della vittoria alla

42ª salita Santo Stefano-Gambarie, ottenuta dalla compagine di Sambatello che ha conquistato il primo posto

assoluto pilota con record del tracciato, la vittoria assoluta di scuderia e ben 14 podi sui 15 piloti presenti e già si

è giunti alle fasi finali della preparazione della gara di Domenica prossima, V° slalom di Gambarie, valida per la

coppa italia 4ª zona e per il Challenge Slalom Calabria 2021. Fine settimana di lavoro intenso per il gruppo

Sambatello, specialista ormai nell’organizzazione di questo tipo di gare. Numerose le adesioni di tanti specialisti

dello slalom pronti a darsi battaglia sui tre chilometri finali della salita, dove sono posizionati 11 rallentamenti a

4 e 5 barriere. Si comincia Sabato pomeriggio con le operazioni di verifica presso il centro accrediti a Mannoli e

si prosegue con la gara mattina di Domenica con inizio alle ore 09,30 con la manche di ricognizione cui ne

seguiranno tre di gara. Premiazione nella piazza principale di Gambarie circa un’ora dopo l’arrivo dell’ultima

vettura. Il traffico, come da ordinanza Prefettizia sarà chiuso alle ore 08,00 di Domenica e per raggiungere la

nota località Aspromontana si potrà utilizzare la strada di Terreti o Campo Calabro. A rappresentare i colori della

scuderia Piloti Per Passione alla cronoscalata di Giarre che si corre nel fine settimana, ci penseranno Peppe

Cuzzola con la sua Radical 1600 e Luigi Fazzino con l’Osella turbo, recentemente iscritto nelle file del sodalizio di

Sambatello. Conclusi i programmi della settimana con il riconoscimento con medaglia di bronzo assegnata dal

Coni, ieri sera, nell’anfiteatro della città, a Domenico Morabito vincitore del campionato italiano Bicilindriche

2018.