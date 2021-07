Reggina, Vasic resta in Svezia: ufficiale il rinnovo del prestito fino a fine anno

15 Luglio 2021 15:35

Reggina, Nikola Vasic resta in prestito fino a fine anno agli svedesi del Vasalunds IF: la nota ufficiale

“Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la società Vasalunds IF, per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Nikola Vasic. L’attaccante si lega al club svedese fino al 31 dicembre 2021“. Un’ufficialità già annunciata per il rinnovo del prestito dell’attaccante, che circa un anno fa sbarcava a Reggio Calabria nel più totale scetticismo. Nikola Vasic resta in Svezia, al Vasalunds IF, fino a fine 2021. Il suo contratto con la società dello Stretto è fino al 2023.