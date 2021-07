Reggina, Taibi: “la situazione su Di Carmine e Asencio”. E sul suo rinnovo…

30 Luglio 2021 12:10

“I rapporti col presidente Gallo sono ottimi, non credo ci siano problemi per il rinnovo”: il d.s. Massimo Taibi ha parlato anche del suo futuro, oltre che di calciomercato

Qualche tassello ancora per puntellare la rosa da affidare a mister Alfredo Aglietti, ma l’impronta della Reggina è già abbastanza chiara. Si muove per concludere gli ultimi colpi il ds Massimo Taibi, senza dimenticare però la necessità di piazzare qualche esubero. Una destinazione dovrà essere trovata per Rossi, Gasparetto, Garufo, Rubin, Crimi e Faty, ricordando comunque che potrebbe arrivare ancora almeno un Over e a quel punto si dovranno fare altre valutazioni. “I nuovi arrivati si stanno gradualmente inserendo e sono fiducioso in vista dell’inizio del campionato. Altri acquisti? Stiamo parlando con gli agenti di Di Carmine e Asencio, li seguiamo. Non sarà semplice chiudere una trattativa”, ha affermato il direttore sportivo ai microfoni di Gazzetta del Sud.

Taibi ha successivamente parlato anche del suo contratto, il quale al momento non sembra essere una priorità. “Il mio pensiero è rivolto unicamente al calciomercato, solo dopo il 31 agosto parlerò col presidente per discutere del rinnovo di contratto – ha spiegato – . Non penso ci siano problemi, siamo in ottimi rapporti. La volontà mia è sicuramente quella di proseguire per dare conitnuità ad un percorso cominciato nel 2018”.