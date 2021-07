Reggina, secondo giorno a Sarnano: Montalto e Provazza mattatori della partitella

16 Luglio 2021 20:53

Il report del secondo giorno di ritiro a Sarnano per la Reggina, con Montalto e Provazza protagonisti della partitella

Secondo giorno di ritiro a Sarnano per la Reggina, che tra pochi giorni svolgerà la sua prima sgambata della stagione contro una compagine locale. Doppia seduta nella giornata odierna, con il solito lavoro atletico alla mattina e tecnico-tattico al pomeriggio. “A concludere la doppia sessione una partitella – come si legge sul sito ufficiale – vinta dalla squadra in maglia nera per due a zero, con reti di Montalto e Provazza. Aglietti e il suo staff hanno potuto contare sull’interno gruppo a disposizione, compreso il neo-acquisto Karim Laribi. Domani è prevista un’altra doppia seduta”.