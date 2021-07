Reggina, niente più porte chiuse al Granillo: pronta la “carica” dei 14 mila con il Green Pass, ma solo in zona bianca. Ecco come funziona

23 Luglio 2021 11:50

Niente più porte chiuse al Granillo così come in tutti gli stadi d’Italia: la percentuale in zona bianca e gialla per poter accedere all’impianto di Reggio Calabria

Niente più porte chiuse, finalmente. Niente più tristi silenzi, finalmente. Niente più rumore del pallone stoppato col piede, urla del portiere o dell’allenatore, finalmente. Niente più gol segnati senza boato al seguito o partite ufficiali che diventano amichevoli, finalmente. Perché quello visto la scorsa stagione non è calcio. Gli stadi riaprono, in Italia, dopo un anno e mezzo, esclusa la parentesi Olimpico per gli Europei. La capienza non sarà totale, al momento, ma è comunque un passo avanti.

Sarà obbligatorio il Green Pass per accedervi e le percentuali cambieranno in base alla fascia di rischio di ogni Regione. Così recita la nota del Governo alla voce “Misure per eventi sportivi”: “in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”. Dunque, 50% della capienza totale in zona bianca e 2.500 spettatori massimo in zona gialla. Non è nota la percentuale in zona arancione o rossa, non viene specificato.

Quanti spettatori la Reggina potrà ospitare al Granillo?

27.543 è la capienza ufficiale dello stadio Granillo di Reggio Calabria. In caso di zona bianca, il 50% corrisponderebbe a 13.771,5. Quasi 14 mila, quasi i numeri toccati nella trionfante stagione in Lega Pro in alcuni big match (soprattutto contro Catanzaro e Bari). La zona bianca farebbe felice soprattutto il presidente Gallo, che da mesi chiede risposte e auspicava una riapertura degli impianti. Ma farebbe felice anche i tifosi, che aspettano impazienti da un anno e mezzo di poter rivivere grandi emozioni amaranto. Con i numeri attuali la Calabria rimarrebbe in zona bianca e la “carica” dei 14 mila si toccherebbe davvero con mano. In caso di zona gialla i numeri si ridurrebbero notevolmente, seppur 2.500 non siano lo zero assoluto. Resta ovviamente l’obbligo del Green Pass: potrà quindi accedere allo stadio Granillo, come in tutti gli stadi d’Italia, chi: