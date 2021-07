Reggina, primo bollettino da Sarnano: il report odierno e il programma dei prossimi giorni

15 Luglio 2021 19:56

Il primo bollettino ufficiale della Reggina da Sarnano, località delle Marche che ospiterà gli amaranto per le prossime due settimane

Le fatiche a Sarnano sono iniziate. Come evidenziato dai sorrisi e dal selfie di gruppo di questa mattina, la Reggina ha cominciato ufficialmente il suo ritiro nelle Marche dopo l’arrivo nella serata di ieri. Ed arriva anche il primo bollettino ufficiale del club, che descrive il report della doppia seduta odierna: “la seduta mattutina è stata caratterizzata dalla parte atletica, prima lavoro in palestra all’interno del PalaSport Ermenegildo Piergentili e subito dopo attività aerobica all’interno del campo sportivo Mario Maurelli. L’allenamento pomeridiano, invece, è stato incentrato su possesso palla ed esercitazioni tattiche, il tutto concluso da una partitella. Venerdì 16 e sabato 17 luglio – si legge ancora sulla nota – è prevista una doppia sessione di allenamento. La seduta mattutina inizierà alle ore 9:30, quella pomeridiana alle ore 17:30. Si ricorda a tifosi ed addetti ai lavori che gli allenamenti in questione saranno svolti a porte aperte, fatto salvo l’obbligo di presentarsi muniti di mascherine ed il divieto di creare assembramenti”.