Reggina, dalla Sud del Granillo alle pagine di un libro: sabato 10 luglio la presentazione del testo “Il mito Carminello e la storia della Curva”

5 Luglio 2021 16:24

L’evento si terrà allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria

Lo storico capo ultras della Reggina negli anni d’oro della cavalcata in Serie A della squadra amaranto diventa il protagonista di un libro. Carmine Quartuccio, alias Carminello, leader della curva amaranto nei nove campionati disputati in massima serie, ma anche delle battaglie sportive negli stadi infuocati in Serie C, sarà chiamato in causa allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, ma questa volta non per condurre il tifo nel corso di partita: sabato alle ore 18.00 ci sarà infatti la presentazione della pubblicazione dal titolo “Il mito Carminello e la storia della Curva”. L’ingresso è libero a tutti coloro che volessero assistere, si prospettano tante sorprese.