Montalto, il solito burlone! L’attaccante della Reggina scherza al Sant’Agata: “grazie di tutto, buon ritiro” [VIDEO]

10 Luglio 2021 17:29

L’attaccante della Reggina, Adriano Montalto, scherza fuori dal Sant’Agata nel giorno dell’inizio del raduno amaranto

Oltre ai suoi gol decisivi, alla sua fame e alla sua voglia di lottare in campo, di Adriano Montalto in questi mesi abbiamo apprezzato molto la simpatia e la voglia di scherzare. Si è trovato subito a suo agio all’interno del gruppo amaranto, legando dall’inizio soprattutto con Denis e Liotti. E’ già qui da qualche giorno – proprio come El Tanque, il terzino sinistro e Bianchi – quindi per lui non è il “primo giorno di scuola”, a differenza dei tanti calciatori della Reggina che sono tornati qui oggi dopo le vacanze e che abbiamo intercettato fuori dal Sant’Agata. Ma all’esterno del centro sportivo c’era anche l’ex attaccante del Bari, che con la sua immancabile ironia ha scherzato davanti a noi, uscendo dalla struttura di Via delle Industrie: “è stato un piacere, grazie di tutto e buon ritiro”, ha detto. Qui di seguito il VIDEO, con il breve commento anche di Thiago Cionek: “sono contento di tornare”.