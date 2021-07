Reggina, le ultime di mercato e la rosa aggiornata dopo le ufficialità recenti: sempre spazio alle uscite, ma in entrata…

29 Luglio 2021 20:35

Reggina, gli aggiornamenti sulla rosa dopo le ufficialità recenti e le ultime notizie di mercato: organico sempre più definito

Un mese circa alla fine del mercato. Meno di un mese all’inizio del campionato. Si avvicinano sempre di più le date clou in casa Reggina, quelle che segnano la linea di demarcazione tra le curiosità estive e il campo “vero”, il calcio giocato. Oggi la prima uscita “pubblica” degli amaranto che, dopo il test contro il Foligno per pochi intimi, hanno affrontato il Benevento con l’ausilio della diretta tv. Specie nel primo tempo, buone trame messe in mostra dagli uomini di Aglietti e diverse occasioni da rete (tra cui due pali). Il gol di Bellomo in avvio di ripresa è stato però l’ultimo vero pericolo di una squadra che ha poi cambiato completamente pelle con l’ingresso delle seconde linee, subendo il ritorno e il sorpasso dell’avversario.

Reggina, le ultime di mercato tra entrate e uscite

Ma al di là delle riflessioni più o meno attendibili in questo periodo della stagione – utili più che altro a osservare qualche movimento, nonché l’impatto dei nuovi – è importante evidenziare quello che scriviamo ormai da un po’: la rosa della Reggina è più o meno già definita, sicuramente in due reparti su tre. Per difesa e centrocampo, infatti, i giochi sono fatti. Manca l’alternativa a Lakicevic a destra (sempre Adjapong il primo della lista), mentre a centrocampo è arrivato l’esperto Hetemaj e si attende solo l’arrivo di un altro mediano (Under) che possa completare la batteria di centrocampisti di Aglietti (TMW ha fatto il nome del giovane capitano della Lazio Primavera Andrea Marino, il quale sbarcherebbe in riva allo Stretto in prestito). L’attacco è, invece, il reparto più “nudo”. La dimostrazione sta tutta nel test di oggi: Aglietti, infatti, ha utilizzato Denis e Montalto dall’inizio, lasciando quest’ultimo in campo per tutti i 90 minuti e adattando Bellomo. Assente Menez, a riposo precauzionale. Su di lui il discorso è il solito: le sirene saudite ci sono, ma si attende di capire cosa si vuole fare da entrambe le parti. Se c’è la convinzione di proseguire, lo si farà, ma se almeno una delle due è indecisa allora si interromperà il rapporto. In ogni caso, come già evidenziato più volte, almeno un altro attaccante arriverà, possibilmente Under. Brusca frenata, a tal proposito, per Raul Asencio: dopo che le parti si erano avvicinate nei giorni scorsi, c’è stato un allontanamento, forse irreversibile, anche se il mercato (la questione Rolando insegna) è sempre imprevedibile. Rimane in auge il nome di Di Carmine, seppur le riflessioni siano quelle già espresse qualche giorno fa su queste pagine: è un Over e, ad oggi, la lista dei “grandi” è intasata. I motivi? Nella rosa qui sotto, aggiornata dopo le recenti ufficialità.

Reggina, la rosa aggiornata dopo le ultime operazioni: ancora tanti Over e gente da piazzare

28 sono i calciatori della Reggina attualmente sotto contratto: 24 Over e 4 Under. Via Rolando e Mastour (Under) e dentro Hetemaj. Da piazzare rimangono Rossi, Gasparetto, Garufo, Rubin, Crimi e Faty, i 6 Over che riporterebbero il numero a 18, quello regolamentare. Un nuovo arrivo esperto (Di Carmine) significherebbe un altro big fuori, o Menez o una sorpresa. Nessun problema invece, come scritto sopra, per terzino destro, centrocampista e attaccante Under. Di seguito la rosa aggiornata e sotto tutte le operazioni ufficiali finora effettuate.

PORTIERI

Micai (2022, prestito)

Turati (2022, con diritto e obbligo di riscatto) – Under

DIFENSORI

Cionek (2023)

Loiacono (2022)

Stavropoulos (2022)

Regini (2022)

Franco (2024) – Under

Rossi (2022)

Gasparetto (2022)

CENTROCAMPISTI

Crisetig (2022)

Bianchi (2021)

Hetemaj (2022)

Gavioli (2021) – Under

Crimi (2022)

Faty (2023)

ESTERNI

Liotti (2022)

Situm (2023)

Di Chiara (2022, prestito biennale)

Lakicevic (2022)

Rivas (2025) – Under

Ricci (2024)

Laribi (2023)

Garufo (2022)

Rubin (2022)

ATTACCANTI

Denis (2022)

Montalto (2022)

Bellomo (2022)

Menez (2023)

CALCIATORI TOTALI: 28 (24 Over e 4 Under)

LEGENDA:

In VERDE i nuovi arrivi

i nuovi arrivi In ROSSO i calciatori in uscita

i calciatori in uscita In ARANCIONE i calciatori in bilico

OPERAZIONI DI MERCATO (senza considerare i fine prestiti in entrata e in uscita)

IN ENTRATA

Rivas (definitivo dall’Inter)

Gavioli (prestito con diritto di riscatto dall’Inter)

Micai (prestito con diritto e obbligo di riscatto dalla Salernitana)

Turati (prestito dal Sassuolo)

Regini (svincolato)

Ricci (definitivo dal Sassuolo)

Laribi (definitivo dall’Hellas Verona)

Franco (svincolato)

Hetemaj (svincolato)

IN USCITA