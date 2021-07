Reggina, Lakicevic si riscopre cantante: l’esterno serbo è scatenato in ritiro, anima la cena sulle note di Eros Ramazzotti [VIDEO]

18 Luglio 2021 13:07

L’esterno della Reggina Ivan Lakicevic scatenato in ritiro a Sarnano: il giocatore serbo anima la cena cantando “Un’emozione per sempre” di Eros Ramazzotti

Calciatore di professione, cantante nel tempo libero. La grande passione di Ivan Lakicevic per la musica la si è scoperta quasi subito, sin da quando – sui canali personali social – il giocatore della Reggina postava Instagram Stories con i ritornelli di canzoni soprattutto italiane, ma non solo. Ma dal semplice ascolto alla riproduzione in proprio, il passo è breve, e così l’esterno serbo ha deciso di scatenarsi, animando la cena in ritiro a Sarnano sulle note di Eros Ramazzotti. Come si può vedere dal video in basso, postato da diversi calciatori, l’ex Venezia si è infatti lasciato andare tra i tavoli del ristorante con il microfono in mano e “Un’emozione per sempre” del noto cantante italiano. Tra le altre performance, anche quelle su canzoni di Gianluca Grignani e Robbie Williams. Il tutto tra lo stupore, le risate e i complimenti di compagni e staff.