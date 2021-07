Reggina, la rosa aggiornata dopo gli ultimi movimenti di mercato e il riepilogo tra questioni Over e uscite pesanti

14 Luglio 2021 15:04

La rosa aggiornata della Reggina dopo le ufficializzazioni di ieri e tutti i movimenti di mercato: bisogna sfoltire ancora molto, mentre per le entrare manca solo qualche tassello

Il mosaico si va delineando. Anzi, in realtà, è già abbastanza definito, perlomeno per quanto concerne i nuovi arrivi. Sono bastate le ufficializzazioni di ieri – in realtà già annunciate da giorni – per dare un tocco nuovo alla Reggina 2021-2022 targata Aglietti. Perché il motto “No Rivoluzione” di quest’anno significa pochi movimenti, conferma dello zoccolo duro e quindi rosa già in gran parte definita. Dopo Gavioli e Rivas (che in realtà è una conferma) il club amaranto ha annunciato ieri i due portieri Micai e Turati, il difensore Regini, l’esterno Ricci ed è in attesa di fare lo stesso per Laribi, che è comunque già aggregato al gruppo per il ritiro di Sarnano, iniziato oggi.

Completata, dunque, la batteria dei portieri e (quasi) anche quella dei difensori (manca l’ultimo tassello che potrebbe essere Dalle Mura). A centrocampo si contano Crisetig, Bianchi e Gavioli, ma l’intenzione è di regalare al mister altri due centrali, considerando la partenza di Crimi. Sugli esterni – tenendo conto l’arrivo, vicino ma non ancora certo, di Zortea e Cabezas – il gioco è fatto e l’allenatore si può sbizzarrire tra terzini e ali per giocare sul modulo ad inizio o a gara in corso. In attacco la variabile è Menez: se rimane arriverà solo un attaccante, se parte ne arriveranno due.

Per quanto concerne le uscite, 9 sono i calciatori (tutti Over) fuori dai piani e rimasti al Sant’Agata ad allenarsi da soli. Dovranno essere piazzati per garantire la presenza dei soli 18 Over in organico (al momento sono 25), altrimenti diventeranno fuori lista, rappresentando però una zavorra economica per il club. Per ognuno di loro le offerte non mancano e, al netto delle resistenze tanto discusse da Taibi, si opterà per una rescissione o per il passaggio ad altro club qualora si trovassero gli accordi. Le 9 uscite Over e l’arrivo di Dalle Mura (Under) garantirebbero l’arrivo di almeno altri due Over, da scegliere tra i due centrocampisti e l’attaccante (o gli attaccanti, se parte Menez). Di seguito il riepilogo completo della rosa con i nuovi arrivi, i calciatori in bilico, quelli in uscita, il numero dei calciatori totali e le operazioni di mercato.

PORTIERI

Micai (2022, prestito)

Turati (2022, con diritto e obbligo di riscatto) – Under

DIFENSORI

Cionek (2023)

Loiacono (2022)

Stavropoulos (2022)

Regini (2022)

Rossi (2022)

Gasparetto (2022)

CENTROCAMPISTI

Crisetig (2022)

Bianchi (2021)

Bellomo (2022)

Gavioli (2021) – Under

Crimi (2022)

Faty (2023)

Mastour (2022) – Under

ESTERNI

Liotti (2022)

Situm (2023)

Di Chiara (2022, prestito biennale)

Lakicevic (2022)

Rivas (2025) – Under

Ricci (2024)

Laribi*

Rolando (2022)

Garufo (2022)

Rubin (2022)

ATTACCANTI

Denis (2022)

Montalto (2022)

Menez (2023)

Vasic (2023)

TOTALE: 29 calciatori tesserati (25 Over e 4 Under)

LEGENDA

In VERDE i nuovi arrivati

i nuovi arrivati In ROSSO i calciatori in uscita

i calciatori in uscita In ARANCIONE i calciatori in bilico

OPERAZIONI DI MERCATO (senza considerare i fine prestiti in entrata e in uscita)

IN ENTRATA

Rivas (definitivo dall’Inter)

Gavioli (prestito con diritto di riscatto dall’Inter)

Micai (prestito con diritto e obbligo di riscatto dalla Salernitana)

Turati (prestito dal Sassuolo)

Regini (svincolato)

Ricci (definitivo dal Sassuolo)

Laribi (definitivo dall’Hellas Verona)*

IN USCITA

Nicolas (scadenza di contratto)

Marchi (definitivo al Piacenza)

Paolucci (definitivo al Royale Union Sainte-Gilloise)

Guarna (definitivo all’Ascoli)

Farroni (in prestito alla Vis Pesaro)

*in attesa di ufficialità