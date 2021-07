Reggina, il presidente Gallo carico per la nuova stagione: “Riascoltare il boato del Granillo sarà l’alba di un nuovo sogno amaranto”

3 Luglio 2021 13:13

Il presidente della Reggina Luca Gallo si carica in vista della nuova stagione: “Tra una settimana si ricomincia”

Tra una settimana comincia la nuova stagione della Reggina. Sulla carta è iniziata da due giorni, sul campo lo sarà dal 10, quando la squadra si ritroverà al Sant’Agata per il raduno, prima del ritiro dal 14 a Sarnano. Il presidente Gallo è carico in vista della nuova annata e non nasconde l’entusiasmo attraverso il suo profilo Twitter: “Tra una settimana si ricomincia – scrive – Pronti a rendervi fieri dei nostri colori, certi che presto tornerete a rappresentare il dodicesimo uomo. Riascoltare il boato del Granillo, sarà l’alba di un nuovo sogno amaranto”.