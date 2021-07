Reggina, i convocati per Sarnano: non c’è Crimi, Rivas e Menez si aggregheranno dopo

13 Luglio 2021 20:15

I convocati della Reggina per il ritiro di Sarnano: ci sono quattro calciatori della Primavera e due assenti momentanei

Reggina 1914 comunica l’elenco dei calciatori che domani sera raggiungeranno Sarnano (Macerata), per la prima parte del ritiro pre-campionato:

Bellomo Nicola

Nicola Bezzon Aldo (Primavera)

Aldo (Primavera) Bianchi Nicolò

Nicolò Cionek Thiago Rangel

Thiago Rangel Crisetig Lorenzo

Lorenzo Denis German Gustavo

German Gustavo Di Chiara Gianluca

Gianluca Gavioli Lorenzo

Lorenzo Laribi Karim*

Karim* Lakicevic Ivan

Ivan Liotti Daniele

Daniele Lofaro Lorenzo

Lorenzo Loiacono Giuseppe

Giuseppe Micai Alessandro

Alessandro Montalto Adriano

Adriano Provazza Alessandro (Primavera)

Alessandro (Primavera) Rechichi Alessandro (Primavera)

Alessandro (Primavera) Regini Vasco

Vasco Ricci Federico

Federico Salvi Leonardo (Primavera)

Leonardo (Primavera) Situm Mario

Mario Stavropoulos Dimitrios

Dimitrios Turati Stefano

*In attesa di ufficializzazione

Il calciatore Jeremy Menez raggiungerà i compagni dopo aver osservato il periodo di quarantena, previsto per chi rientra dall’estero e relativo alla normativa anti-Covid. Il calciatore Rigoberto Rivas, convocato dall’Honduras per i Giochi Olimpici, raggiungerà i compagni al termine della suddetta manifestazione.

Quattro i calciatori convocati dalla Primavera (tra cui il giovane attaccante classe 2005 Lorenzo Salvi), così come Laribi che parte col gruppo ma resta in attesa di ufficialità. Confermata l’assenza di Crimi, in partenza come Faty, Rossi, Gasparetto e tutti gli altri calciatori tornati dai prestiti, che si alleneranno al Sant’Agata in attesa di sistemazione.