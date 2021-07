Reggina, la professionalità di Denis: il raduno inizia il 10, ma lui è già al Sant’Agata. “Ehi German, hai sbagliato giorno” [FOTO]

6 Luglio 2021 15:23

German Denis è già al Sant’Agata, quattro giorni prima del raduno: tutta la professionalità dell’attaccante della Reggina

Le parole per lui sono finite da tempo e lo diciamo ogni qualvolta viene chiamato in causa. Da quell’agosto 2019 German Denis si è preso Reggio Calabria e non l’ha mollata più. Non più un semplice calciatore, ma ormai un reggino vero. Fuori dal campo, sicuramente, ma anche dentro il rettangolo verde, per valori come l’attaccamento, la serietà, la professionalità. Nonostante l’età è e rimane un uomo decisivo, un trascinatore. Un professionista vero lo si evince anche dall’ultimo particolare in ordine di tempo. Quale? Il fatto che sia già al Sant’Agata a sudare e faticare. Il raduno della Reggina è previsto per sabato, giorno 10. Ci saranno ritrovi, saluti e visite mediche prima della partenza per Sarnano il 14. El Tanque, però, ben quattro giorni prima della data cerchiata in rosso, è già qui. “Ehi German, hai sbagliato giorno. El Tanque è già qui” scrive il club amaranto sui propri canali social, allegando la foto di Denis allegro e… sudato. Sì, perché lui ha già iniziato a faticare per farsi trovare super pronto alla nuova stagione.