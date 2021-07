Reggina, se ne va un altro degli “IncrediBles”: Guarna passa ufficialmente all’Ascoli

6 Luglio 2021 12:42

Enrico Guarna è un nuovo giocatore dell’Ascoli: la nota ufficiale della Reggina

Lo aveva annunciato ieri il ds Taibi ai canali ufficiali, ma la notizia era comunque già nell’aria e si attendeva solo l’ufficialità, arrivata adesso: Enrico Guarna è un nuovo giocatore dell’Ascoli. L’esperto portiere ritorna nelle Marche, lì dov’è cresciuto calcisticamente e dove – tra il 2008 e il 2013 – ha lasciato il segno con oltre 150 presenze.

“Reggina 1914 – si legge – comunica di aver raggiunto un accordo con la società Ascoli Calcio 1898 FC per il trasferimento a titolo definitivo di Enrico Guarna. Ringraziando il calciatore, tra i principali protagonisti della storica cavalcata dalla Serie C alla B, il club gli augura le migliori fortune umane e professionali”. Questa la nota ufficiale del club amaranto, che saluta dunque un altro degli “IncrediBles”, uno dei “superstiti” della splendida cavalcata dalla C alla B. L’estremo difensore, titolare inamovibile, era stato tra i grandi protagonisti.