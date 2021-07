Reggina: è morto Giuliano Zoratti, allenatore protagonista della promozione del 1995

2 Luglio 2021 10:29

Anche la Reggina piange Giuliano Zoratti, lo storico allenatore della promozione degli amaranto in Serie B nel 1994-1995

Un lutto ha colpito da poche ore un pezzo di storia della Reggina. Nella notte è infatti deceduto Giuliano Zoratti, che tra qualche giorno avrebbe compiuto 74 anni. Un brutto male che si trascinava da tempo lo ha portato via a moglie e figlia. In casa amaranto il ricordo è dolce perché Zoratti è stato l’allenatore della promozione in Serie B nella stagione 1994-1995, quella con Aglietti trascinatore a suon di gol, proprio lo stesso Aglietti che comincerà quest’anno la sua avventura da tecnico sulla panchina del club dello Stretto.

Tutta la redazione di StrettoWeb si stringe al dolore dei familiari.