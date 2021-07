Reggina, De Lillo su riapertura stadi: “valutiamo di aprire campagna abbonamenti. Volevamo il 100%, ma per ora va bene così”

24 Luglio 2021 10:49

Le parole del General Manager della Reggina Fabio De Lillo sulla riapertura degli stadi e sull’eventualità di attivare la campagna abbonamenti

Fabio De Lillo, nuovo General Manager della Reggina ma ormai da tempo al servizio del club dello Stretto, si sta occupando della questione relativa al ritorno dei tifosi. E non solo di quelli amaranto, ma di tutti quelli delle squadre di Serie B, in quanto componente del Consiglio di Lega. Può esultare a metà per una riapertura degli stadi parziale in zona bianca, con Green Pass. E di questo ha parlato ai microfoni ufficiali: “i tifosi non ce la fanno più a stare lontano dai propri beniamini – ha detto – ma l’esigenza del ritorno dei tifosi nasce anche dall’economia del settore, senza entrate e con tante spese. Ho chiesto a Balata, nella precedente Assemblea, di preparare un documento chiaro in cui tutta la Serie B compatta chiedeva la riapertura, forti anche di un documento in cui attestiamo che in Germania, Inghilterra, Francia, Spagna, Ungheria, verranno aperti gli impianti al 100%. E minacciando eventualmente anche scioperi”.

De Lillo accoglie le ultime novità del Dpcm, ma si aspettava il 100%: “la novità del Governo è importante – ha proseguito – dal 6 agosto c’è la riapertura con Green Pass al 50%. Sposo questa decisione anche se noi volevamo l’apertura totale, perché penso che una persona vaccinata con doppia dose non rechi alcun tipo di danno a chi sta accanto. Noi abbiamo il Granillo che con la metà potrà permettere l’ingresso di circa 13 mila persone. Stiamo valutando di poter aprire gli abbonamenti e, perché no, avere uno stadio di soli abbonati”.