Reggina, Crotone e Cosenza insieme in B, l’ultima volta nel 2001-2002: e furono scintille amaranto

27 Luglio 2021 13:20

Reggina, Crotone e Cosenza di nuovo insieme, tutte in B, dopo 20 anni: l’ultima volta, infatti, nel 2001-2002. E per gli amaranto…

Nel calcio non vincono i precedenti fortunati o le statistiche del passato. Nel calcio vince chi è più forte. Ma esiste la tradizione favorevole, esiste la coincidenza, esistono i cosiddetti “analogismi”. E, insomma, quando c’è da sperare in qualcosa di positivo, ci si attacca a tutto. Anche la Nazionale lo ha fatto dimenticandosi Vialli prima di partire da Coverciano. E ha funzionato.

A tal proposito la Reggina, anzi i suoi tifosi, avranno sicuramente pensato a qualcosa, anche casualmente, dopo la bocciatura del Chievo da parte del Coni e la riammissione del Cosenza in Serie B. Tre squadre calabresi in cadetteria, proprio Reggina, Crotone e Cosenza. L’ultima volta? Stagione 2001-2002. Esito? Dolcissimo, anche se solo per i colori amaranto (e per il Cosenza, che si salvò), perché il Crotone retrocesse. Fa sicuramente strano ripensare a questo precedente, ma allora le gerarchie del calcio calabrese – ma anche di quello nazionale – erano leggermente diverse. Perché la Reggina veniva da due stagioni di Serie A (le prime della sua storia) e in quel momento guardava tutti dall’alto, mentre Crotone e Cosenza rappresentavano la classe operaia che avrebbe dovuto sudare per salvarsi. E perché, in quel campionato, c’erano anche Messina, Palermo, Bari, Salernitana, Napoli, Cagliari. Insomma, tanto Sud.

Dopo 20 anni le cose sono un po’ diverse. E’ il Crotone la squadra calabrese più forte del passato recente, ma la nuova Reggina targata Gallo non ha intenzione di fare da comparsa. Parte sempre dal basso il Cosenza, in attesa dell’ufficialità della riammissione (il Chievo ha annunciato ricorso al Tar del Lazio). Di Sud, invece, c’è poco. Molto poco. Anzi, è proprio la Calabria a portare in alto il vessillo meridionale in cadetteria. E, con essa, Benevento e Lecce.

Insomma, qualche analogia c’è. Ma solo per sognare, ovviamente, perché le vittorie e le promozioni si conquistano sul campo. Negli ambienti amaranto, però, hanno sicuramente fatto caso a questa statistica, riproposta a 20 anni di distanza. Come la staranno vivendo? Un po’ come quelli che “non succede che non succede, ma se succede…”