Reggina, si attendono i convocati per il ritiro: non sono da escludere sorprese

12 Luglio 2021 16:00

Saranno diramati a breve i convocati di Aglietti per il ritiro della Reggina a Sarnano a partire dal 14 luglio

La Reggina ha cominciato in maniera effettiva – e cioè sul campo – la propria stagione due giorni fa, sabato 10 luglio, giorno di inizio del raduno. Ritrovo, saluti, facce distese dopo le settimane di vacanza e visite mediche per la troupe di Aglietti, che tra due giorni partirà per il ritiro di Sarnano, località in cui risiederà fino a fine mese. Si attende la lista dei convocati, che verrà stilata e resa ufficiale tra domani sera e mercoledì mattina.

Non sono da escludere sorprese, sia tra le new entry che tra i partenti. Si dovrebbero unire al gruppo i nuovi arrivi non ancora ufficializzati (saranno annunciati dopo le visite mediche), tra cui i portieri Turati e Micai, Vasco Regini, Laribi e Ricci, mentre sul fronte uscite non dovrebbero partire alla volta delle Marche tutti i calciatori che non rientrano più nei piani del club e che aspettano soltanto di trovare una sistemazione. Il riferimento è ai giocatori ritornati dai prestiti (Garufo, Rolando, Mastour, Rubin, Vasic) oltre ai vari Rossi, Gasparetto e forse anche Faty e Crimi. Per quest’ultimo, come già scritto la settimana scorsa, il futuro dovrebbe essere lontano da Reggio Calabria. Arrivato a gennaio in riva allo Stretto, avrebbe dovuto rappresentare un punto fermo del centrocampo amaranto. Ma, per caratteristiche, mal si collima – tatticamente – con il tecnico, che gli preferisce altri giocatori. Da qui l’esigenza di comunicarglielo, facendogli valutare le offerte pervenute. Si resta dunque in attesa della lista ufficiale per capire chi sarà tra i punti fermi della Reggina 2021-2022. In basso, intanto, la rosa attuale con le operazioni da ufficializzare.

PORTIERI

Nessuno (due da ufficializzare)

DIFENSORI

Cionek (2023)

Loiacono (2022)

Stavropoulos (2022)

Rossi (2022)

Gasparetto (2022)

CENTROCAMPISTI

Crisetig (2022)

Bianchi (2021)

Bellomo (2022)

Gavioli (2021) – Under

Crimi (2022)

Faty (2023)

Mastour (2022) – Under

ESTERNI

Liotti (2022)

Situm (2023)

Di Chiara (2022, prestito biennale)

Lakicevic (2022)

Rivas (2025) – Under

Rolando (2022)

Garufo (2022)

Rubin (2022)

ATTACCANTI

Denis (2022)

Montalto (2022)

Menez (2023)

Vasic (2023)

TOTALE: 24 calciatori tesserati (21 Over e 3 Under)

LEGENDA

In VERDE i nuovi arrivati

i nuovi arrivati In ROSSO i calciatori in uscita

i calciatori in uscita In ARANCIONE i calciatori in bilico

OPERAZIONI DI MERCATO (senza considerare i fine prestiti in entrata e in uscita)

IN ENTRATA

Rivas (definitivo dall’Inter)

Gavioli (prestito con diritto di riscatto dall’Inter)

IN USCITA

Nicolas (scadenza di contratto)

Marchi (definitivo al Piacenza)

Paolucci (definitivo al Royale Union Sainte-Gilloise)

Guarna (definitivo all’Ascoli)

Farroni (in prestito alla Vis Pesaro)

IN ATTESA DI UFFICIALITA’