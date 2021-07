Reggina, arriva la prima ufficialità dei colpi già annunciati: Alessandro Micai è un nuovo calciatore amaranto, la formula

13 Luglio 2021 17:14

La Reggina ufficializza l’arrivo dell’esperto estremo difensore Alessandro Micai dalla Salernitana

Era uno dei tanti colpi già annunciati e per cui si attendevano le visite mediche prima dell’ufficialità. Alessandro Micai è il nuovo portiere della Reggina. Tra i due (l’altro è Turati) è la prima scelta per la porta, quella dell’estremo difensore esperto. La formula, per un anno, è temporanea: “prestito fino al 30 giugno 2022 – si legge sul sito ufficiale del club dello Stretto – con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni”. Ogni discorso verrà quindi rimandato alla fine della prossima stagione.