Reggina, niente amichevole domani: salta il test contro il Valdichienti Ponte

17 Luglio 2021 11:02

Reggina, annullato il test contro l’ASD Valdichienti Ponte che si sarebbe dovuto svolgere nella giornata di domani

Doveva essere la prima sgambata stagionale, il primo test per verificare lo stato di forma fisico-atletico: non si farà. “La Reggina 1914 comunica che l’allenamento congiunto con l’ASD Valdichienti Ponte, previsto per domenica 18 luglio alle ore 17, è stato annullato. Resta invece, regolarmente in programma, l’allenamento congiunto di mercoledì 21 luglio (ore 17) con il Foligno Calcio”. Solo qualche altro giorno di curiosità, dunque, per capire qualcosa di più sulla nuova Reggina di Aglietti.