Reggina, prestito e rinnovo: Farroni va alla Vis Pesaro, ma è solo un arrivederci

7 Luglio 2021 10:35

Alessandro Farroni in prestito secco alla Vis Pesaro, ma l’avventura con la maglia amaranto non è finita

Fioccano le ufficializzazioni in casa Reggina, che comincia a concretizzare anche sulla carta quanto costruito finora. Alessandro Farroni va alla Vis Pesaro, come annunciato da Taibi qualche giorno fa. Il giocatore si muove in prestito secco per un anno, rinnovando il proprio contratto fino al 2024, a dimostrazione di quanto il club amaranto creda ancora in lui. “Reggina 1914 – si legge – comunica di aver raggiunto un accordo con la società Vis Pesaro 1898 per il trasferimento a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, di Alessandro Farroni. Contestualmente si rende noto che il calciatore ha prolungato il proprio contratto con la Reggina fino al 30 giugno 2024“.