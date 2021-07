Referendum sulla Giustizia: a Platì Inizia la raccolta firme

2 Luglio 2021 09:40

Sabato 3 luglio presso il Comune di Platì saranno presenti i Gazebo della Lega per firmare i Referendum sulla Giustizia

“Sabato 3 luglio presso il Comune di Platì saranno presenti i Gazebo della Lega per firmare i Referendum sulla Giustizia. I Gazebo saranno allestiti in Piazza Marconi dalle ore 10:30 alle 14:30“. E’ quanto scrive in una nota il Consigliere Comunale della Lega, Dott. Nicola Foti. “Lo scopo dei Gazebo è semplicemente quello di invitare tutti i cittadini Platiesi a venire a firmare i sei requisiti referendari per riformare una giustizia nella direzione della certezza della pena, della fine delle spartizioni politiche nei tribunali e della responsabilità dei giudici che, se sbagliano, dovranno pagare come tutti i normali cittadini. I sei quesiti referendari riguardano: La responsabilità diretta dei magistrati, l’elezione del Csm, la separazione delle carriere dei magistrati, i limiti agli abusi della custodia cautelare, l’equa valutazione dei magistrati, l’abolizione della legge Severino. Per potere firmare è sufficiente avere con sé un documento di riconoscimento in cui sia presente una foto: la carta di identità, la patente o il passaporto”, conclude la nota.